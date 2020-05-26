مغادرة 19 حالة "حميات الغردقة" بعد التعافي من كورونا

غادرت 19 حالة شفاء من مصابي كورونا، مستشفى الحميات بالغردقة، بعد تحول حالتهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك منذ تحويل المستشفى للعزل، بداية من الرابع من شهر مايو الجاري.

وأكد دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح اليوم الثلاثاء، لـ"الوطن"، إتمام شفاء 19 حالة من مصابي كورونا، وذلك منذ بدء العمل بالمستشفى للعزل، بداية من شهر مايو الجاري، لافتا إلى دور الطاقم الطبي والإداري والتمريض المبذول من مستشفى العزل بالغردقة.

وشدد مرعي، على المواطنين بالبحر الأحمر، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والبعد عن التكدس وتقليل الازدحام، وارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والتوجه لأقرب مستشفى في حالة الإصابة بأي أعراض مشابهة لفيروس كورونا.

وأشار إلى تخصيص 6 مستشفيات بالبحر الأحمر، للكشف على حالات الاشتباه من مصابي مرضى كورونا، وهي الغردقة العام، ورأس غارب، والقصير، وسفاجا، والشلاتين المركزي، وجراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وذلك طبقا لقرار وزارة الصحة، ضمن 320 مستشفى على مستوى الجمهورية.