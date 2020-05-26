39 حالة إيجابية و5 مستشفيات لاستقبال مصابي كورونا ببورسعيد

أكدت مديرية الصحة ببورسعيد، ثبوت 39 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد، من إجمالى 76 حالة اشتباه بالإصابة، وهو أعلى رقم وصلت إليه المحافظة ذات التعداد السكانى المحدود.

وأعلنت مديرية الصحة على صفحتها بفيس بوك، أنه بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، جرى تخصيص خمسة مستشفيات بنطاق محافظة بورسعيد، وذلك لاستقبال وتقديم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد covid 19.

وأوضحت أن المستشفيات هي:

حميات بورسعيد، صدر بورسعيد، المبرة، الزهور، وبورفؤاد، ويجري تفعيل تلك الخدمات، ابتداء من اليوم، حيث يتمكن المواطن متلقي الخدمة من التردد على أقرب مستشفى من هذه المستشفيات الموجودة في النطاق الجغرافي لمحل إقامته، وذلك تسهيلا لإجراءات تلقي الخدمة الطبية، حتى لا يتكبد المواطن عناء الانتقال من مكان لآخر.