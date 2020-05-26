مصرع موظف شرب كحول إيثيلي بسوهاج

لقى موظف مصرعه بدائرة مركز شرطة أخميم شرق سوهاج، إثر تناوله مادة الكحول الإيثيلي أثناء تواجده بمنزله، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى الجامعي، وتبين أن المتوفي سبق حرر ضده محضرين سكر في الطريق العام.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم سوهاج، يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "إبراهيم.ا.ا"، 57 عاما، موظف، ويقيم شارع الجلاء بندر أخميم جثة هامدة، إدعاء تناول مادة غير معلومة .

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص وسؤال نجله أحمد، 27 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تواجد والده بالمنزل تناول مادة الكحول الإيثيلي مما نتج عنه وفاته، ونفي الشبهة الجنائية .

وأشارت تحريات البحث الجنائي إلي سابقة اتهام المتوفى فى قضيتي سكر بالطريق العام، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.