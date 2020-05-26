لعدم فعاليته.. اليابان تتخلى عن الموافقة على عقار أفيجان لعلاج كورونا

أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، أنَّ بلاده تخلت عن هدفها المتعلق بالموافقة هذا الشهر على عقار أفيجان المضاد للانفلونزا الذي أنتجته لشركة "فوجي فيلم" القابضة كعقار لعلاج المرضى بفيروس كورونا، وذلك بعدما أظهر تقرير لاختبار سريري مؤقت عدم وجود فعالية واضحة لهذا العقار.

وزير الصحة الياباني: سنواصل الدراسة والاختبارات السريرية لهذا العقار اعتبارا من يونيو

وقال "كاتو"، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الانباء اليابانية (كيودو): "سنواصل الدراسة والاختبارات السريرية (لهذا العقار) اعتبارا من يونيو فصاعدا، لا يوجد تغيير في سياستنا للموافقة على الدواء بسرعة في حال تمّ تأكّيد فعاليته (ضد فيروس كورونا)".

يُشار إلى أنَّ ثمة اعتقادا بأن عقار "أفيجان" يمكن أن يستخدم كعلاج لكوفيد-19 وأمراض الجهاز التنفسي الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قد عبر في وقت سابق من هذا الشهر، عن أمله بأن يحصل هذا الدواء المحلي على الموافقة بحلول نهاية هذا الشهر، رغم عدم وجود دليل واضح على الفعالية والأمان بالنسبة لاستخدامه.

وردًا على ملاحظات آبي، أثار بعض الخبراء مخاوف من أن الحكومة تعجل بالموافقة عليه وتقوض الإجراءات الطبية الصارمة المعمول بها لاعتماد استخدام دواء.

وقال كاتو إن الحكومة كانت تهدف في البداية إلى الموافقة على الدواء إذا أظهرت النتائج المؤقتة للاختبارات السريرية، التي أجراها فريق بقيادة جامعة فوجيتا، فعالية عالية للغاية في علاج كوفيد-19.

لا يمكن إعطاء الدواء للأمهات الحوامل لأنَّه قد يسبب تشوهات خلقية

لكن لجنة تابعة لجهة أخرى قيمت نتائج التقرير المؤقت، الذي صدر في منتصف هذا الشهر، وقالت إنَّه من السابق لأوانه الحكم عليه علميا، مما دفع إلى استمرار التجارب السريرية، حسبما ذكر "كاتو".

يُذكر أنَّه لا يمكن إعطاء الدواء للأمهات الحوامل أو النساء اللواتي يحتمل أن يحملن لأنَّه قد يسبب تشوهات خلقية.