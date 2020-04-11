مصدر: الانتهاء من تجارب عقار أفيجان للمساهمة في علاج كورونا.. الخميس

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عقار إفيجان، موجود بالفعل منذ فترة قريبة بعدد من المراكز البحثية التابعة للوزارة وأكاديمية البحث العلمي للعمل عليها وتوليفها، وفقاً للبروتوكول العلاجي الجاري إقراره للمساهمة في علاج كورونا المستجد، لافتاً إلى أن الخميس المقبل أقصى موعد للانتهاء من جميع الدراسات والتجارب الخاصة بها، موضحا أن جميع الأدوية المستخدمة في البروتوكول العلاجي حاصلة على موافقات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه بعد الانتهاء من الأبحاث والتجارب المعملية للبروتوكولات، سيتم إرسالها للجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم بشأن التطبيق على المرضى المصابين، موضحاً أن هناك أكثر من دواء يتم عمل الدراسات اللازمة بشأنهم في إطار تجهيز أكثر من بروتوكول علاجي للمصابين بكورونا، خاصة ما يتعلق بالمصابين بالأمراض المزمنة.

وأكد المصدر، أن العمل يجري على قدم وساق بالمراكز البحثية المختلفة التابعة للوزارة وأكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث، لعمل الأبحاث بشأن سرعة التوصل إلى علاج فعال لفيروس كورونا المستجد، موضحاً أن الأبحاث تجرى حالياً للتأكد من فعالية عدد من الأدوية المستخدمة في علاج بعض الأمراض والفيروسات وتقوية المناعة، لاستخدامها بمواصفات معينة وجرعات مختلفة للمساهمة في علاج كورونا.

وأوضح المصدر، أن هناك عددا من الأبحاث والدراسات والتجارب تجرى منذ أكثر من شهر على عدد من أنواع الأدوية اليابانية في المعامل الخاصة بالمراكز البحثية التابعة للجهات المختلفة للوزارة، لافتا إلى أنها في طور الانتهاء والتجارب النهائية للبدء في استخدامها.