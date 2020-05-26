لليوم الثالث.. انتظام عمل المخابز والمنافذ التموينية لتوفير السلع

لليوم الثالث على التوالي، تلقت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين تقريرا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، من كل مديريات التموين والتجارة الداخلية بكل محافظات الجمهورية وعلى مدار أيام عيد الفطر المبارك، عن انتظام عمل المخابز بكامل طاقتها وفي المواعيد الرسمية، كما تم إنتاج وتجهيز كل الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وتم صرفها لهم منذ الصباح الباكر، كما يوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام.

كما انتظمت كل المنافذ التموينية، في العمل منذ الصباح الباكر لاستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين عن شهر مايو والتي تمتد حتى نهاية الشهر، حيث قد قررت وزارة التموين في وقت سابق مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى نهاية الشهر أيضا منعا للتكدس أو الزحام أمام المنافذ.

وشدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة قيام كل السادة وكلاء الوزارة مديري المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة المتابعة المستمرة والقيام بالجولات الميدانية؛ لضمان التأكد من انتظام العمل في كل المنشآت التموينية، وعلى رأسها المخابز والتي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكل السلع الغذائية، وكذلك المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق والمحال التجارية ومحال بيع الأسماك للتأكد من توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة وجودة عالية.

وشدد المصيلحي على الوزارة تعمل في جميع أيام الأسبوع، وعلى استعداد لتلقي كل الطلبات لحل أي مشكلة قد تواجه عملية انتظام صرف الخبز والمقررات التموينية للمواطنين.

كما أكد المصيلحي بأن هناك تنسيقا يتم بين كل الأجهزة الرقابية بالوزارة طوال أيام عيد الفطر المبارك، ومتابعة مستمرة من جانب غرف العمليات المركزية والفرعية وذلك لضمان انتظام واستقرار حركة الأسواق وعمل المحال التجارية والتموينية والمخابز لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة.