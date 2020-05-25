التموين: لا نقص في أي سلعة أو السلع الاستراتيجية

قال محمد جلال مدير إدارة تموين حي السيدة زينب، إنه بالنسبة لمتابعة الأسواق والمخابز والحالة التموينية في الشارع تكون لحظة بلحظة مع غرفة عمليات المديرية، وفي حالة أي مشكلة طارئة يتم إبلاغ غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، مؤكدا على أن الحالة مستقرة وتعمل المخابز بنسبة كبيرة بكامل طاقتها ولكن يوجد إقبال ضعيف على الخبز وعدم وجود أي شكوي من المواطنين.

وأضاف جلال، خلال حواره مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه بالنسبة للسلع التموينية والإستراتيجية فإن المجمعات تعمل بناء على تعليمات الوزير وصرف السلع التموينية ويتم المتابعة ووجود حملات مستمرة للتصدي لأي مشكلة طارئة، مشيراً إلى أنه منذ بداية شهر رمضان ويتم المتابعة بشكل يومي مع غرقة عمليات المديرية والمحافظة عن طريق الحي بمدى توافر السلع والإبلاغ عن أي شكوى بنقص أي سلع.

وتابع، أنه يتم المتابعة مع المجمعات، البقالين، مركز الجملة، ولا يوجد أي نقص في السلع بخاصة السلع الاستراتيجية السكر، الزيت، الأرز متوفرين بإستمرار وبالنسبة لنقاط الخبز كان ينتهي صرفها يوم 20 بالشهر وبمناسبة شهر رمضان والظروف الاستثنائية لفيروس كورونا تم مدها حتى نهاية الشهر منعا للزحام.

واستكمل، أنه منذ بداية فيروس كورونا وتم التشديد على ارتداء العمال في المخابز لارتداء الكمامات والجوانتيات بشكل مستمر، بخاصة مع تعامل الخبز لأنه منتج مباشر وغير مغلف، وفي حالة مرض أي عامل يتم إعطاؤه إجازة للوقاية من الإصابة بأي مرض.