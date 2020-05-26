الليلة.. نانسي عجرم تحيي حفلا عبر يوتيوب

تحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا "أون لاين"، مساء اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الفطر والذي ستقدمه خلال قناتها الخاصة عبر موقع يوتيوب في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يأتي ذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب "لايف" للحفاظ على التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم دعت جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لمشاهدة حفلها الغنائي الـ"لايف" عبر قناتها على يوتيوب، والذى دعت إليه من خلال فيديو، بثته عبر إنستجرام، قائلة: "الموسيقى بتجمعنا.. وهي وحدا بترسم بكرا أحلى لحياتنا".