محافظ بني سويف ينعي سائق إسعاف توفى بكورونا

نعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببالغ الحزن والأسى وفاة سائق الإسعاف شعبان عبد العال محمد عبد الفتاح، 49 سنة، ابن قرية سدمنت الجبل بإهناسيا، الذي توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء عمله بوحدة الإسعاف بنزلة السمان بمحافظة الجيزة، قبل نقله إلى مستشفى هليوبوليس.

وأعرب محافظ بني سويف عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.وقال محافظ بني سويف إن الإسعاف يمثل عنصر رئيسي من عناصر مواجهة فيروس كورونا، بل في مقدمة الصفوف التي تواجه ذلك المرض بجوار أطباء مصر والتمريض، باعثا بتحية إعزاز وتقدير لكل مكونات المنظومة التي تقوم بواجبها ورسالتها السامية والمهنية والوطنية بكل تضحية وفداء وإنسانية تجاه المصابين بالفيروس .

وكانت نقابة العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، قد أعلنت مساء أمس الاثنين، وفاة السائق بهيئة الإسعاف بفيروس كورونا المستجد. وقالت النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف أن السائق شعبان عبد العال بوحدة نزلة السمان بالجيزة، توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد عزله عدة أيام داخل مستشفى هليوبوليس بالقاهرة.