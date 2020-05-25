"بني سويف" تخصص دور كامل في المستشفى الجامعي لعزل وعلاج مصابي كورونا

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قرارا بتخصيص قسم الأمراض الصدرية بالدور السابع بالمستشفى الجامعي، بكامل أسرة الرعاية وأسرة القسم، لعزل وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، المحتاجين للرعاية المركزة، أو ذوي الحالات الإكلينيكية المتوسطة، التي تحتاج لدخول المستشفى، وذلك طبقا لبروتوكولات العلاج المعتمدة علميا، ويشرف على العمل أعضاء هيئة التدريس بقسم الأمراض الصدرية.

كما أصدر حسن، قرارا بتخصص الرعاية المركزة الجراحية بالاستقبال، لعزل وعلاج مرضى اشتباه فيروس كورونا المستجد، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم رعاية الحالات الحرجة، ويقوم قسم الباثولوجيا الإكلينيكي بعمل التحاليل اللازمة للمرضى وأعضاء الفريق الطبي، طبقا للبروتوكولات العلاجية، وقواعد مكافحة العدوى، وقيام قسم الباثولوجيا الإكلينيكي، بعمل التحاليل اللازمة للمرضى، وأعضاء الفريق الطبي، طبقا للبروتوكولات العلاجية، وقواعد مكافحة العدوى.

وكلف رئيس جامعة بني سويف عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى، باتخاذ ووضع كل الإجراءات وقواعد تنظيم عمل الفرق الطبية والإدارية اللازمة، بالتعاون مع مدير عام المستشفى، مكلفا جهات الجامعة المختصة، باتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة، ومراعاة كل قواعد مكافحة العدوى، وعدم انتشار المرض، وتطبيق كل قواعد السلامة والصحة المهنية، والتنسيق يوميا مع غرفة عمليات وزارة الصحة، بالنسبة لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى الجامعي.

وأكد حسن، أن هذا في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة، تجاه أبناء محافظة بني سويف، وفي إطار الرعاية الصحية التي تكفلها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بها، نظرا للظروف التي تمر البلاد، والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة جائحة كورونا المستجد.