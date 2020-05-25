رئيس جامعة بني سويف: 5 آلاف جنيه مكافأة شهرية لكل طبيب يعمل بعزل كورونا

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قرارا بصرف مكافأة شهرية من الصناديق الخاصة بالجامعة، قدرها 5 آلاف جنيه لكل طبيب، و3 آلاف جنيه لكل ممرض، وألفا جنيه للعامل، من العاملين بالعزل الصحي بالمستشفى الجامعي والمدينة الجامعية، تقديرا من الجامعة للجهود غير العادية من العاملين بالقطاع الطبي في مواجهة جائحة كورونا.

وكان رئيس جامعة بني سويف قد أصدر قرارا اليوم، بتخصيص قسم الأمراض الصدرية بالدور السابع بالمستشفى الجامعي بكامل اسرة الرعاية وأسرة القسم لعزل وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد المحتاجين للرعاية المركزة أو ذوي الحالات الإكلينيكية المتوسطة التي تحتاج لدخول المستشفى وذلك طبقا لبروتوكولات العلاج المعتمدة علميا، ويشرف على العمل أعضاء هيئة التدريس بقسمالأمراض الصدرية.

كما أصدر قرارا بتخصص الرعاية المركزة الجراحية بالاستقبال لعزل وعلاج مرضى اشتباه فيروس كورونا المستجد تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم رعاية الحالات الحرجة، ويقوم قسم الباثولوجيا الإكلينيكي بعمل التحاليل اللازمة للمرضى وأعضاء الفريق الطبي طبقا للبروتوكولات العلاجية وقواعد مكافحة العدوى، وقيام قسم الباثولوجيا الإكلينيكي بعمل التحاليل اللازمة للمرضى وأعضاء الفريق الطبي طبقا للبروتوكولات العلاجية وقواعد مكافحة العدوى.

كما قرر رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تخصيص مبنيين من مباني المدينة الجامعية "طلاب بشرق" لعزل وعلاج المرضى من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة وأبناء محافظة بني سويف المصابين بفيروس كورونا المستجد متى كانت حالاتهم من الحالات البسيطة والمتوسطة التي لا تستدعى الإقامة في المستشفى طبقاً لبروتوكولات العلاج المعتمدة علمياً.

وأوضح حسن أنه تخصيص عدد 2 مبنى من مبان المدينة الجامعية "طلاب شرق" لطلاب السنوات النهائية بكليات الجامعة وذلك خلال فترة تأديتهم لامتحاناتهم. وأكد رئيس الجامعة أن طلاب السنوات النهائية سيقيمون أثناء الامتحانات بشرق النيل بينما الطالبات بعبد السلام عارف والرمد، مشيرا إلى أن هناك جدرا فاصل بين مباني العزل وإقامة الطلاب خلال فترة الامتحانات وسيكون هناك مدخل خاص لكل، وسيقيم كل طالب بحجرة منفصلة لمراعاة إجراءات التباعد وكافة الإجراءات الاحترازية التي تتم على مدار الساعة.

كما كلف الدكتور منصور عميد كلية الطب بالإشراف واتخاذ الإجراءات التيتضمن حسن تنظيم العمل وإعداد جداول عمل الفريق الطبي والإداري داخل مبان المدينة الجامعية المخصصة للعزل الطبي. وطالب رئيس جامعة بني سويف جهات الجامعة المختصة باتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة ومراعاة كافة قواعد مكافحة العدوى وعدم انتشار المرض وتطبيق كافة قواعد السلامة والصحة المهنية، والتنسيق يوميا مع غرفة عمليات وزارة الصحة بالنسبة لجميع الحالات المحجوزة بالمدينة الجامعية.

وكلف رئيس جامعة بني سويف عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى باتخاذ ووضع كافة الإجراءات وقواعد تنظيم عمل الفرق الطبية والإدارية اللازمة بالتعاون مع مدير عام المستشفى، مكلفاً جهات الجامعة المختصة باتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة ومراعاة كافة قواعد مكافحة العدوى وعدم انتشار المرض وتطبيق كافة قواعد السلامة والصحة المهنية، والتنسيق يوميا مع غرفة عمليات وزارة الصحة بالنسبة لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى الجامعي.

وأكد رئيس الجامعة على أن تلك القرارات تاتي في إطار الدورالمجتمعي الذي تقوم به الجامعة تجاه أبناء محافظة بني سويف، وفي إطار الرعاية الصحية التي تكفلها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بها ونظرا للظروف التي تمر البلاد والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة جائحة كورونا المستجد.