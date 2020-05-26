محافظ بورسعيد يراجع مهام الطب الوقائي لمتابعة مصابي كورونا في المنازل

حدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مهام إدارة الطب الوقائي وأجهزة الصحة خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال اجتماعه مع قيادات الصحة وإدارة الطب الوقائي وكلية الطب بالالتزام بنظام العزل المنزلي طبقا لتوجيهات وزارة الصحة، وأن كل مستشفى مسؤولة عن متابعة مرضاها المعزولين منزليا طبيا كل يومين، وأخذ المسحات بالمنزل طبقا للمواعيد الخاصة بوزارة الصحة لسحب المسحات حسب الجدول المقرر بذلك، وتعقيم المنازل قبل وصول المصاب بكورونا من المستشفى بعد تحديد حالتة وإجراء متابعة دورية للمصاب بمعرفة الطب الوقائي.

وقال إن هذا يتم بالتنسيق مع مسؤولي الحي المتواجد به منزل المريض، مشددا على قيام المسؤولين بالحي بالتنسيق مع الطب الوقائي لمتابعة التزام الحالات التي تخضع للعزل المنزلي للتأكد من عدم مغادرتها للمنزل والاختلاط مع الآخرين.

وأكد المحافظ أن أي أمر يتعلق بعلاج المريض وتطور حالته يقع على المستشفى التي أخذت له المسحة وصرفت له العلاج. كما وجه بتوفير سيارة لنقل المصاب الذي يثبت إيجابية حالتة دون أعراض الي المنزل حرصا علي سلامتة وسلامة الأخرين، وتوفير سيارة لانتقال فريق الطب الوقائي لمتابعة المخالطين، وأيضا توفير سيارة لانتقال فريق الطب العلاجي عند إجراء المسحة الثانية، وقيام مديرية الصحة ومديري المستشفيات بصرف العلاج للحالات المرضية التي تخضع للعزل المنزلي.