القاهرة تواصل حملات التعقيم بإجازة العيد.. شوارع ومؤسسات حكومية وأسواق

وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، بتكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات خلال أيام عيد الفطر المبارك واستغلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية في العيد لتكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع كإجراء احترازي ووقائي، مع شن بحملات تعقيم موسعة بالمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق بصفة يومية صباحًا ومساءً.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي الزاوية الحمراء بحملة، بالتعاون مع فرع هيئة النظافة بالحي لرفع كفاءة النظافة بالحي مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة المخلفات.

كما نظمت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان، حملة نظافة وتطهير بطريق كورنيش كفر العلو ومنطقة المساكن الاقتصادية وشارع عاطف البرقوقي وشارع أحمد بدوي والشارع الغربي وشارع مصطفي فهمي والشوارع الجانبية، كما استهدفت الحملات المسائية مناطق شرق ووسط حلوان.

وفي حي البساتين، تمّ رفع كفاءة النظافة ووضع صناديق جديدة لجمع القمامة في شوارع البحث الجنائي وفلسطين والميثاق أمام مساكن الأوقاف بمنطقة بير أم سلطان والعروبة بالمعادي الجديدة، كما تم تجريد ورفع الأتربة من طريق الأتوستراد والطريق الدائري.