تشكيل لجنة أهلية لإدارة أزمة كورونا بقرية البرادعة بالقناطر الخيرية

دشنت مجموعة من عائلات وشباب وعواقل قرية البرادعة مركز القناطر، لجنة أهلية لإدارة أزمة فيروس كورونا بالقرية، بهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس بالقرية ومساعدة الحالات المصابة وأسرهم ونشر الوعي بين المواطنين.

تقرر خلال الاجتماع الأول للمبادرة الذي ضم مجموعة من كبار وشباب القرية الاتفاق على تشكيل اللجنة العامة لإدارة الأزمة بالقرية لبذل كل جهودهم لحماية أهاليهم.

وأقر المجتمعون تقسيم اللجنة العامة إلى 3 لجان الأولى لجنة التنسيق والإدارة يقودها محمد عمر وحسام صقرو مصطفى برجيس ومسعد أبو حريشة وحسين أبوعمر وحسين حجاج، وتكون المهام والاختصاصات جمع التبرعات والتنسيق بين اللجان والمراقبة عليها وتقييم عمل اللجان الأخرى.

أما اللجنة الثانية فجرى تخصيصها لمهام التوعية والوقاية يقودها يوسف عقل وعبد الفتاح أبو عمر والشيخ بدران وجمال يحيى وحسن نوح وأحمد إمام وطه أبو سرية ومحمد بلبل وشريف رجب وحسام شقويروتختص بتوعية مستمرة لكافة المواطنين على أرض الواقع، وتوزيع الكمامات على المواطنين مجانا أو بقيمة رمزية وفرض لبس الكمامات في الأماكن العامة والتجمعات بالعيادات والمواصلات والبريد والوحدة الصحية وتبني الحالات المصابة والمشتبه بهم وتوزيع شنط العلاج عليهم.

أم اللجنة الثالثة فجرى تخصيصها للإعلام يقودها عبدالله زيد ومحمد جمال حمزة، كما اتفق أعضاء المبادرة على التنسيق مع الإدارة الصحية بالقناطر على توفير حقائب العلاج للحالات المصابة والمخالطة والمشتبه بإصابتهم وفق بروتوكول وزارة الصحة و معاملة المشتبه بهم معاملة المخالطين والمصابيين فى توفير الرعاية اللازمة لهم وكافة أساليب الوقابة والتوعية والتواصل مع كافة الجهات المختصة فيما تذييل كافة العقبات أمام احتياجات أهالينا من القرية.

وجرى الاتفاق على جمع تبرعات من خلال جمعية شباب البرادعة لتوفير 200 شنطة أدوية علاجية لغير القادرين للحالات المخالطين والمشتبه بهم بمتوسط 320 جنيها للشنطة على أن تتولى لجنة التوعية والوقاية توزيعها على المنازل تعاني من أعراض الوباء.