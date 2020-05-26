"الصحفيين" تدرس تحويل النادي النهري لمكان عزل مصابي كورونا

كشف أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، احتمالية تخصيص مكان لعزل مصابي كورونا من الصحفيين، مبينًا أنَّ تحويل نادي الصحفيين النهري إلى مكان للعزل تحت الدراسة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل لأحد الزملاء عبر مجموعة "جروب" بعنوان "صحفيون في مواجهة كورونا" بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تساءل الزميل وليد منصور "هل فعلا نادي الصحفيين النهري اللي في البحر الأعظم صالح ليكون مكان للعزل للصحفيين وأسرهم، بالذات بعد تزايد حالات الإصابة وعدم وجود مكان بالمستشفيات سواء الخاصة أو الحكومية ولا دا هيكون صعب".

وردّ رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين قائلًا: "كل شيء تحت الدراسة لأن العزل ليس مجرد مكان بل تجهيزات وغرف لرعاية الحالات الحرجة وإشراف طبي، إن شاء الله فيه تصور".