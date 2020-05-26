فض 3 أسواق وتجمعات للباعة الجائلين في بلقاس بالدقهلية

فضت رئاسة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم، 3 تجمعات للباعة الجائلين والأسواق بنطاق المجالس القروية للمركز بناء على تعليمات الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس المركز، بشأن تكثيف حملات إغلاق جميع الأسواق والتجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.

جاء ذلك ضمن قرارات مجلس الوزراء وقرار الدكتور محافظ الدقهلية بشأن غلق جميع الأسواق والتجمعات للمحافظة على صحة المواطنين لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت رئاسة المركز عن فض تجمعات الباعة الجائلين وسوق قرية "الشوامي"، وذلك بحضور أشرف السعيد رئيس الوحدة المحلية بالشوامي.

وفي نفس السياق، أيضا تم فض تجمعات سوق قرية "منشأة بسنديلة" بنطاق الوحدة المحلية بالزهراء، وذلك بوجود سهام عثمان رئيس الوحدة المحلية بالزهراء وعبد العظيم جودة سكرتير عام الوحدة المحلي، كما تم أيضا فض تجمعات الباعة الجائلين وسوق قرية "الروضة" بنطاق الوحدة المحلية بالستاموني.