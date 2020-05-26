"الكهرباء" تنفي توقف العمل بمحطة الضبعة بسبب ظهور إصابات بكورونا

نفى مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ما يتردد عن عزل العاملين بموقع محطة الضبعة النووية جراء ظهور إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مؤكداً عدم رصد أي إصابات بالفيروس في موقع المشروع سواء العمال المصريين أو الخبراء الروس المتواجدين بالضبعة.

لا إصابات بالفيروس في موقع الضبعة سواء العمال المصريين أو الخبراء الروس

أكّد المصدر، لـ"الوطن"، استمرار العمل في الأعمال الجارية بموقع محطة الضبعة النووية، أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء، وفقاً للجداول الزمنية للمشروع.

وأوضح المصدر، أنَّ تقنية "الفيديو كونفرانس" يسرت الكثير في التنسيق مع الجانب الروسي بشأن المشروع، حيث يتمّ عقد عدة اجتماعات متتابعة عبر تلك التقنية لمتابعة تطورات المشروع، وفقاً لحرص الجهات الحكومية المصرية على تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي كلما ذلك ممكناً.

وأشار المصدر، إلى تطبيق إجراءات احترازية ووقائية تنفذها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لوقاية العاملين فيها من فيروس كورونا المستجد.

كانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الماضية عن وجود إصابات بالفيروس لدى طاقم شركة روس أتوم الروسية لدي مكتبها في القاهرة، وهو ما أكدت مصادر أنه ليس في موقع محطة الضبعة النووية.