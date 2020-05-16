صور.. إزالة تعديات على أراضي الدولة في الضبعة بمطروح

قاد اللواء هاني يوسف رئيس مركز ومدينة الضبعة، والعميد عبدالغني حمادة مأمور قسم شرطة الضبعة، حملة لتنفيذ إزالة لمحال مقامة على أراضي الدولة بمدينة الضبعة على مساحة 670 مترًا مربعًا.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه سيتم تطبيق سلطة القانون، ومنع أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة خلال الفترة الحالية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية والتصدي بكل حزم لأعمال البناء المخالفة.

وناشد محافظ مطروح جميع المواطنين بالالتزام بالقوانين والضوابط، واحترام القانون وعدم التعدي على أملاك الدولة بالبناء العشوائي بدون تقنين، موضحًا أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع بحسم، للحفاظ على أملاك الدولة خاصة فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.