2 يونيو.. المؤتمر الدولي الثالث للثقافة الرياضية يناقش "تعديل مسار"

ينظم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، المؤتمر العلمي الدولي الثالث للثقافة الرياضية تحت عنوان "تعديل المسار من أجل رياضة آمنة في العالم".

ويناقش المؤتمر في 6 جلسات على مدى يومين كل ما يتعلق بالعودة الآمنة للممارسة الرياضية، وما تتطلب من تعديل مسار في الإجراءات أو القوانين أو حقوق الرعاية أو التعاقدات.

يأتي ذلك بالتعاون مع الاتحادين العربي والأفريقي، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة ودعم إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية واتحاد اللجان الأولمبية العربية واتحاد الكونفيدراليات الرياضية الأفريقية.

وقال الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحادات المصرية والعربية والأفريقية للثقافة الرياضية، ورئيس المؤتمر إنَّ انطلاقة أعمال المؤتمر ستكون في تمام الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 2 يونيو المقبل بجلسة افتتاحية عن السياسات والإجراءات الآمنة لعودة الرياضة، يتحدث فيها وزير الرياضة، والشيخ سعود العبدالعزيز أمين عام اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، والوزير المفوض عبدالمنعم الشاعري مدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية.

وستنطلق الجلسة الأولى بعنوان "تعديل المسار وتحديد الاشتراطات لرياضة آمنة"، تتحدث فيها الدكتورة أبونا بول ممثلة لمنظمة الصحة العالمية، والبروفسير ميشيل كولوتشي عضو غرفة فض المنازعات في الفيفا، وموجان كريكبي رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية، والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة سبأ جرار رئيس الاتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية.

فيما تتناول الجلسة الثانية تأثير الجائزة على قوانين بعض اللعبات الرياضية ويتحدث فيها اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الإفريقية ونائب رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، والدكتور رجا الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، وعايض مبخوت المدير التنفيذي لنادي الجزيرة الإماراتي والبطلة الأولمبية المغربية نزهة بدوان، ولطفي لعبيد رئيس الاتحاد التونسي للترايثلون.

وتبحث الجلسة الثالثة "استراتيجية الحفاظ على النمو لصناعة الرياضة"، ويتحدث فيها الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق ورئيس الاتحادات المصري والعربي والأفريقي للرياضة للجميع، والدكتور سعد شلبي أستاذ اقتصاديات الرياضة، ونونو كاردوزو مدير تطوير نادي سبورتنج لشبونة. وسالم الحبسي رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي.

كما تتناول الجلسة الخامسة "تعديل المسار من الناحية القانونية والتعاقدات"، ويتحدث فيها سلفاتوري شيفالي رئيس جمعية القانونيين الرياضيين بإيطاليا، ومحمد المهيري مدير إدارة الشؤون القانونية للاتحاد الإماراتي لكرة القد وبرنارد بالميرو مدير الإدارة القانونية السابق بالفيفا، والدكتورة منال بازادوج رئيس الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية.

أما الجلسة الأخيرة، فتناقش "دور الإعلام الرياضي في دعم عودة النشاط"، ويتحدث فيها حياتي ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وفواز الشريف النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، وحسن شرارة رئيس الاتحاد اللبناني للثقافة الرياضية، وعبداللطيف المتوكل رئيس الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين، ومحمد إسماعيل عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للثقافة الرياضية، ويختتم المؤتمر بكلمة من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وبعدها تعلن التوصيات.