"الشباب والرياضة" بالقليوبية تطلق "عيدك أون لاين"

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة "عيدك أون لاين" بمشاركة الشباب على مستوى المحافظة، لإدخال البهجة في نفوس الأسر خلال عيد الفطر، من خلال إرسال مقاطع فيديو لاحتفال بالعيد داخل المنازل، رفعها على الإنترنت.

ومن المقرر ألا يزيد مدة الفيديو على دقيقتين، ويفضل أن يوضح به اسم المتسابق ومركز الشباب التابع له، وسيجري تخصيص جوائز لأكثر 7 فيديوهات متميزة.

وسيجري الإعلان عن الفائزين يوم الخميس المقبل، وتوزيع الجوائز بعد إجازة العيد، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.