إزالة 774 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالقليوبية

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم توجيه تحذير شديد اللهجة لكل من تسول له نفسه استغلال فترة احتفالات عيد الفطر المبارك للبناء المخالف على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مؤكدا أنه تمت المتابعة من قبل مجالس المدن لإزالة جميع المخالفات مهما كانت أنواعها.

وأعلن الهجان، أنه بلغ إجمالي ما تم إزالته في الفترة من 14 أبريل الماضي وحتى 25 مايو الجاري 140 مخالفة على أملاك الدولة بمساحة 24640 متر مربع، و502 مخالفة على الأراضي الزراعية بمساحة 14 فدان و23 قيراط و3 أسهم، و132 مخالفات بناء على مساحة 44142.4 متر مربع، ليصل إجمالي تلك المخالفات 774 مخالفة حتى الآن.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

وأشار إلى أن حملات الإزالة مازالت مستمرة بشكل متواصل بجميع مراكز المحافظة لحين الأنتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية المقرر تنفيذ الإزالة من عليها.