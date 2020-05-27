أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 27-5-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:29 ص | الأربعاء 27 مايو 2020
تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 27 مايو الحالي والتي تنوعت بين الموز والتفاح والفراولة والبطيخ على النحو التالي:
الكنتالوب
بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 7 جنيهات.
البرتقال
يتراوح سعر البرتقال بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلوجرام.
البطيخ
سجل سعر الكيلو ما بين 8 إلى 12 جنيها؛ ليكون متوسط سعر الواحدة 2.5 كيلو جرام نحو 30 جنيهًا.
اليوسفي
وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 9 جنيهات.
الفراولة
تراوح سعر كيلوجرام الفراولة بين 3 إلى 7 جنيهات.
التفاح
تراوح سعر التفاح البلدي بين 15 إلى 20 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 20 إلى 30 جنيها.
الجوافة
بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 6 جنيهات.
الموز
بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.
الخوخ
بلغ سعر كيلوجرام الخوخ 8 جنيهات.