تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 1140 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بي سي آر" التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت".

وذكرت الوزارة – في بيان لها اليوم – أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 819 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.