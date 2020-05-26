يوميات كورونا في الشام.. الإصابات ترتفع في لبنان.. ومليون كمامة للوقاية

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 5.569.690، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 346.927، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.353.734 .

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة اليوم بالمفهوم الحديث كل من: سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

وأعلنت السلطات اللبنانية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد حالات الاصابة بوباء كورونا المستجد الى 1119 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي انه لم تسجل اي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة وفاة.

واشارت الوزارة اللبنانية، الى عدم تسجيل حالات شفاء جديدة ليستقر العدد عند 688 حالة.

وكانت الحكومة اللبنانية قررت تمديد حالة التعبئة العامة ابتداء من أمس الاثنين، حتى 7 يونيو المقبل وذلك ضمن اجراءات الحد من انتشار الوباء.

من جانبه، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، عن خطة لتوزيع مليون كمامة مجانا بالتعاون ما بين وزارتي الصحة والداخلية، للوقاية من كورونا المستجد والحد من انتشاره، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

ودعا حسن، في تصريحات، أمس الاثنين، جميع اللبنانيين إلى الالتزام التام بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة تباعد آمنة على نحو يحول دون انتشار الوباء ؛ الأمر الذي يسهل مسار العودة إلى الحياة الطبيعية وإعادة فتح القطاعات والمؤسسات المغلقة.

غدا..عودة جميع الوزارات والهيئات الرسمية للعمل بشكل منتظم في فلسطين

وفي فلسطين، اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عودة جميع الوزارات والهيئات الرسمية للعمل بشكل منتظم بدءا من صباح غدا الاربعاء، مع الالتزام باجراءات السلامة للوقاية من كورونا المستجد.

وقال اشتية في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين:"ستفتتح المساجد والكنائس ابتداء من صلاة الفجر غدا الثلاثاء حتى نعطي فرصة للتعقيم على أن يأتي كل مصلي بكمامة وسجادة صلاة والحفاظ على المسافة بين المصلين وأن لا يتم الوضوء في مرافق المساجد".

وأضاف اشتية "سيسمح بعمل المحال والمنشآت التجارية والصناعية ومختلف المؤسسات ابتداء من صباح الثلاثاء بشكل طبيعي مع الحفاظ على إجراءات السلامة".

وأشار المسؤول الفلسطيني، الى ان المحاكم ستعود للعمل بشكل طبيعي بعد إجازة العيد مع مراعاة شروط السلامة موضحا ان المواصلات العامة تعمل بشكل طبيعي وفقا لبروتوكول الصحة العامة مع رفع كامل الحواجز بين المحافظات.

وأعلن وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في فلسطين حسام أبو الرب إجراءات إعادة فتح المساجد، اعتبارا من فجر اليوم الثلاثاء، بعد صدور قرار من رئيس الوزراء محمد اشتية بإعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلوات الجمعة والجماعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشار أبو الرب في بيان صدر عن الوزارة، أمس الاثنين، إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات الصحية وأصحاب الاختصاص بعد التقدم الملحوظ بعدد المتعافين من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وانخفاض عدد المصابين بالتجهيز لإعادة فتح المساجد أمام المصلين والتي كنا محزونون لفراقها حفاظا على سلامة أبناء شعبنا.

وشدد أبو الرب، على وجوب الالتزام بالضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة كارتداء الكمامات والتعقيم الدائم، حماية للأنفس وعدم إلحاق الضرر بالآخرين، وضرورة الالتزام بمسافة بين كل مصل وآخر، بما يحقق البعد الذي يجنب انتقال العدوى ما أمكن.

وأكد أبو الرب، إغلاق دورات المياه ومكان الوضوء في المساجد، وعدم استخدام ثلاجات المساجد للشرب، مشيرا إلى أنه سيتم الاستمرار بتعليق الصلاة في مساجد المناطق المصابة لحين زوال الأسباب.

وقال أبو الرب، إنه سيتم التأكيد على الالتزام بما يصدر عن الحكومة الفلسطينية من تعليمات وإرشادات موجهة للجميع وقاية وحفظا للسلامة العامة، والابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومات فقط من مصدرها الرسمي المختص والمكلفين بذلك.

وأعلن رؤساء الكنائس الثلاثة المسؤولين عن كنيسة المهد، (بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون، وبطريرك القدس للأرمن نورهان مانوغيان)، عن إعادة فتح أبواب الكنيسة ابتداء من اليوم الثلاثاء، لإتاحة وصول المؤمنين من جديد إلى هذا المكان المقدس للصلاة والزيارة.

1604 إصابة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن عدد الوفيات بكورونا المستجد بصفوف الجالية، في عدد من الدول بلغ 96 حالة، و1604 إصابة، فيما أن عدد حالات التعافي بلغ 787 حالة.

وأوضحت الوزارة الفلسطينية، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية أكد أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة أو وفاة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات 772، وعدد الوفيات 52، وعدد المتعافين 276، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسلسطينية الرسمية "وفا".

وأعلنت وزارة الخارجية، في وقت لاحق، تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد في صفوف الجالية في الكويت. وتعتبر هذه حالة الوفاة الثالثة بصفوف الجالية الفلسطينية ليرتفع اجمالي حالات الوفاة إلى 97 شخصا، و1604 إصابة، فيما أن عدد حالات التعافي بلغ 787 حالة.

وفي سوريا، اعلنت السلطات، أمس الاثنين، ارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا المستجد، الى 106 حالات بعد تسجيل 20 إصابة جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن وزارة الصحة أن الإصابات الجديدة المسجلة توزعت على قادمين ضمن رحلات العائدين الأخيرة.

وأعلنت سوريا، إلغاء حظر التجوال اعتبارا من غد الثلاثاء، وسمحت السلطات بالحركة بين المحافظات، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا المستجد، أمس الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 711، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

واشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى شفاء 8 حالات، كما لفت إلى إلى إجراء 1936 فحصاً مخبريّاً ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 165109 فحوصات.

وأوضحت رئاسة الوزراء، أن دوام موظفي القطاع العامّ يبدأ صباح اليوم الثلاثاء، وفق الدليل الإرشادي الذي تمّ تعميمه على جميع الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة.

وأوضافت رئاسة الوزراء، أن ساعات الدوام الرسمي ستكون ما بين الساعة 8:30 صباحاً وحتّى 3:30 مساءً، ويجوز للمرجع المختصّ في المؤسّسة أو الدائرة الحكوميّة تعديل ساعات الدّوام الرسمي بحسب ما يراه مناسباً.