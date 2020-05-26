"الصحة" تدرس إيقاف استخدام "كلوروكين" لمرضى كورونا بعد وقف تجاربه

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة العلمية لفيروس كورونا، اطلعت على بيان منظمة الصحة العالمية والذي أعلنت فيه تعليق استخدام دواء الهيدروكسي كلوروكين في علاج فيروس كورونا وذلك حتى التأكد من آثاره عند الاستخدام كعلاج للفيروس استنادًا لنصيحة لجنة التوجيه المؤلفة من خبراء مستقلين والذين سيقومون بالنظر في البيانات الواردة في أثاره.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن دواء الهيدروكسي في مصر له نتائج هائلة في تعافي نسبة كبيرة من مصابي فيروس كورونا، لافتة إلا أن المنظمة لم تضع أسس علمية أو توضيح صريح بالآثار السلبية للدواء ولكن سيتم عقد اجتماع للجنة العلمية وسنرى ما يحب فعله سواء سنعلق استخدام الدواء أم لا .

وكانت وزارة الصحة كشفت عن بروتوكول العزل المنزلي للحالات المصابة بفيروس كورونا والتي تظهر عليها أعراض بسيطة.

ويتم متابعة المصاب بفيروس كورونا المستجد، خلال فترة العزل المنزلي، من خلال كارت منزلي مدون به الحالة الصحية للمصاب، والتاريخ الزمني للإصابة، وخطة العلاج، وموعد إجراء المسحات، والإرشادات الوقائية للمريض والمخالطين به.

ويحصل المريض على الأدوية اللازمة له أثناء العزل المنزلي وتشمل "هيدروكسي كلوركين 200 ملجم بعدد 12 قرصا، أوسيلتافير 75 ملجم بعدد 10 أقراص، باراسيتامول 500 ملجم عدد 10 أقراص، هاند جيل، ترمومتر زئبق، وخمسة ماسك جراحي".