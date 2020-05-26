لمواجهة كورونا.. الصحة تحصر الأطقم الطبية المحالة للمعاش منذ عامين

أرسلت وزارة الصحة والسكان خطاباً إلى كل الجهات والقطاعات التابعة لها بتحديد الأعداد المطلوبة من "الأطباء البشريين، الأسنان، الصيادلة، التمريض العالي، الكيميائيين، فنيي التمريض، الفنيين الصحيين، من المحالين للمعاش حديثًا منذ عام فأقل أو أقل من عامين، وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وخاطبت وزارة الصحة، كلا من "الهيئة العامة للتأمين الصحي، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، هيئة الإسعاف المصرية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، الأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وذلك لموافاتها ببيانات أعداد الفئات المشار إليها، وفق نموذج استرشادي، وذلك لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية.

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بفتح تحقيق عاجل وفوري فى واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفي المنيرة، وذلك فور علمها بالواقعة، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير.

تقدمت وزيرة الصحة بخالص العزاء لأسرة الشهيد سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، أمس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وذكر ت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 17 ألفا و967 حالة من ضمنهم 4 آلاف و900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.