كيف تحمي طفلك من الإصابة بكورونا خلال الرضاعة؟ "الصحة" تجيب

حددت وزارة الصحة والسكان، إجراءات حماية الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا في أثناء الرضاعة الطبيعية، لافتة إلى ضرورة الاستمرار في الرضاعة الطبيعية لأطول فترة ممكنة وعدم الفطام مبكراً لزيادة مناعة الطفل.

وأوضحت أنَّه في حالة الاشتباة بإصابة الأم بفيروس كورونا يمكن الاستمرار في الرضاعة الطبيعية إذا رغبت مع اتخاذ الاحتياطات التالية؛ وهي: ارتداء قناع طبي في أثناء الرضاعة، وغسل الأيدي قبل وبعد ملامسة الطفل، تنظيف وتطهير الأسطح باستمرار.

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بفتح تحقيق عاجل وفوري فى واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفي المنيرة، وذلك فور علمها بالواقعة، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير.

وتقدمت وزيرة الصحة بخالص العزاء لأسرة الشهيد سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، أمس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وذكر ت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 17 ألفا و967 حالة من ضمنهم 4 آلاف و900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.