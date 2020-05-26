"الصحة النفسية" تقدم الدعم لـ 913 مواطنا خلال أزمة كورونا

تقوم الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان منذ بداية جائحة كورونا، بجهود كبيرة من منطلق مسؤوليتها عن الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، فمنذ بداية الجائحة خصصت الخط الساخن للاستشارات النفسية والذي كان يعمل بالفترة الصباحية فقط طوال أيام الأسبوع ليعمل على مدار 24 ساعة يوميا، وخصصت لذلك ما يقرب من 150 من العاملين والمتخصصين في الصحة النفسية وتدريبهم على الدعم النفسي المتخصص أثناء الأزمة الحالية.

وقالت الأمانة، في بيان لها، إن الخط الساخن تلقى عدد 1716 مكالمة من أول إبريل 2020، وتم تقديم خدمة الدعم النفسي لعدد 913 من المواطنين منهم 60 من مقدمي الرعاية الصحية، وذلك من خلال اتصال المتخصصين من الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمواطنين على هواتفهم الشخصية .

وأضافت أن فرق من الأطباء النفسيين بدأت التواجد داخل مستشفيات العزل بداية من 18 إبريل الماضي، وقدمت خدمات الطب النفسي والدعم ل420 من مصابي كورونا، و20 من الطواقم الطبية، مما كان له أكبر الأثر على التعامل مع الأعراض وخطورتها وتعافي العديد من المرضى وتماثلهم للشفاء.

كما كثفت جهود التوعية والنشر على صفحات التواصل الاجتماعي من أجل الحد من أعراض القلق والتوتر في هذه المرحلة، وكذلك قامت بمراجعة العقاقير أثناء العلاج والأعراض الجانبية النفسية التي قد تظهر وكيفية التعامل معها من الجانب الطبي وأصدرت ملفا خاصا بذلك.