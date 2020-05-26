"اللوم".. عقوبة مسؤول سابق بالأزهر اتهم أحد المدراء بالتزوير دون تيقن

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "ر.ن" مدير عام الفتوى والعقود ومدير عام المظالم سابقًا بالأزهر الشريف، بعقوبة اللوم، لعرضه غير الأمين لموضوع على لجنة ديوان المظالم عام 2018 مما أضر بسمعة وكرامة مدير إدارة.

صدّر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية، للمحال خروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي، لعرضه باجتماع اللجنة العليا لديوان المظالم عام 2018 عرضًا غير أمين، بما يفيد تزوير "مدير إدارة" موافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر على عدم إنهاء خدمة عامل، وكذا عدم وجود ملف مقيد بإدارة الفتاوى والعقود بالشؤون القانونية بخصوص هذا الموضوع، بالمخالفة للحقيقة، ورغم سابقة تكليفه ومخاطبته لمدير الإدارة باتخاذ اللازم نحو تنفيذ موافقة الأمين العام الصادرة في هذا الشأن، وترتب على هذا العرض غير الأمين إحالة "مدير الإدارة" للتحقيق والإضرار بسمعته وكرامته الوظيفية.

وتبين لدي المحكمة، أنَّ المُحال عندما عرض الموضوع محل التحقيق وهو "إنهاء خدمة عامل"، على اللجنة العليا بالديوان خرج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، بعدم مراعاة الدقة والأمانة في العرض، وتعمد عرضه بما يخالف الحقيقة، فأصاب مدير الإدارة بجهالة، ووضعه في موضع اتهام مسلط عليه سيف بغير ذنب ودون التيقن من حقيقة ما أبداه بمحضر اللجنة.