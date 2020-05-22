البرلمان يحيل 3 تشريعات لمواجهة جائحة كورونا إلى مجلس الدولة

أصدر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، تقريرا عن حصاد أعماله خلال الجلستين البرلمانيتين يومي الأحد والاثنين 17و18 مايوالجاري، في ضوء الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا "كوفيد -19".

وقد حرص المجلس على الإجراءات الصحية الإضافية اللازمة لتطهير وتعقيم مجلس النواب قبل بدء الجلسات، خاصةً عقب إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا، فتم التنسيق مع مصلحة الطب الوقائي بوزارة الصحة لتعقيم جميع قاعات المجلس ومراجعة كافة الأماكن التي ترددت عليها النائبة، مع مراجعة الإجراءات الوقائية التي اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، وذلك حرصاً على صحة وسلامة النواب والعاملين بالأمانة العامة والمترددين على المجلس من الإعلاميين ومنع انتشار أي عدوى.

وتضمن التقرير موافقة المجلس من حيث المبدأ على حزمة من القوانين الاقتصادية الخاصة بتداعيات فيروس كورونا، وشملت مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان لمدة عامين، للتخفيف على المزارعين في ظل مواجهة آثار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

كما شملت كذلك تعديلات ضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل لدعم القرارات الاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وإحالتها إلى مجلس الدولة، على أن يتم التصويت عليها نهائيا فى جلساته القادمة والمقرر عقدها فى يونيو القادم.

وطالب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، الحكومة إلى تقديم دعم أكبر للفلاح والمزارع المصري، ولفت إلى أن الزراعة والصناعة هما دعامتان رئيسيتان للاقتصاد المصري.

وشهد مشروع قانون الضريبة على الدخل مناقشات عديدة، استقرت على الإبقاء على المادة الخاصة بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية "للسنة الثالثة" كما وردت من الحكومة، ورفض التعديل الوارد من لجنة الخطة بترحيل الخسائر "للسنة التالية فقط".

وأكد الدكتور على عبدالعال، خلال مناقشة مشروع القانون، "أننا في جائحة والجميع يخسر الآن، وأخشى أن يعطى تعديل هذا النص انطباعاً بأننا ننتقص من حقوق المستثمرين في البورصة"، وقال: "البورصة سوق هش في الشائعات، وبالتالي التشريع حتى لو كان يحقق مزايا من الأفضل البعد عنه، وتشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة، والثبات التشريعي أحد العناصر الأساسية في الاستثمار".