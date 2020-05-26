خبراء عن استغلال الإخوان لأزمة الأطباء: صيد في الماء العكر

"صيد في الماء العكر" فما أن تظهر أزمة إلا وتستغل وتضخم بل وتدعم بالشائعات والتهويل، فتحولت الأزمة العالمية التي تفتك بأنظمة العالم الصحية، إلى قضية محلية، وبعد أن أعلنت نقابة الأطباء مطالبها على خلفية وفاة 19 طبيبًا وإصابة العشرات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خرجت القنوات الإخوانية تهول الأمر ودشنت هاشتجات برعاية اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية.

حول ذلك، قال أحمد بان خبير الجماعات الإرهابية، إنَّ الأزمة الحالية والمثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعد مزيجًا ما بين أزمة حقيقية يعاني منها الأطباء والجانب الآخر استغلال واضح لها من قبل جماعة الإخوان الإرهابية للتأثير على الدولة المصرية.

وتابع "بان"، لـ"الوطن"، أنَّ الأطقم الطبية نظرًا لما تبذله من جهد وما تواجهه من حجم مخاطر كالعدوى وغيرها جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، يتطلب وضع مطالبهم المشروعة الخاصة بسلامتهم الشخصية بل وحياتهم ضروري.

وأشار خبير الجماعات الإرهابية، إلى أنَّ وجود أزمة وهي أزمة عامة في العالم كله لا ينفي أننا أمام خصم يتربص بالدولة المصرية ويتابع بكل الوسائل أن يوظف كل "ثغرة" لصالحه في محاولة لإثبات أنَّ سنة حكم الإخوان كانت أفضل رغم أنَّها كما يعرف الجميع كانت فترة تخبط وعدم كفاءة.

أحمد بان: على الدولة التعامل بقدر كبير من الشفافية حتى لا تسمح لأحد بابتزاز الشعور الوطني لدى المصريين

وأكّد "بان" ضرورة تعامل الدولة بقدر كبير من الشفافية حتى لا تسمح لأحد بابتزاز الشعور الوطني لدى المصريين، وهنا دور الإعلام لإبراز المطالب والإنجازات المنجزة بالفعل لمواجهة هذه الجائحة.

بدوره، أوضح الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، أنَّ القاعدة العامة تقول أن المعارضة دائمًا تبحث عن الأزمات لتستغلها لإظهار فشل الحكومة، وبدأت قنوات الإخوان "الصيد في الماء العكر"، رغم أنَّ أزمة كورونا عالمية، مشددًا علعى ضرورة وضع الأزمة في سياقها فهناك أزمة عالمية بالفعل تؤثر على المنظومة الصحية في العالم كله، مبينًا أنَّ أي نظام طبي في العالم يتعامل مع 4 أو 5% من المواطنين، فحين يصبح الجميع في حاجة لرعاية طبية من شأنه الضغط على المنظومة بالفعل.

سعيد صادق: لا يجب إغفال إن مصر دولة نامية.. لكن علينا الاهتمام بمطالبات الأطباء الخاصة بحماية حقهم في الحياة

واستكمل "صادق" في حديثه لـ"الوطن"، أنَّه لا يجب إغفال أنَّ مصر دولة نامية والدول النامية عمومًا تعاني من مشكلات عدة في مؤسساتها الخدمية وللأطباء شكاوي قديمة بالفعل مثل ضعف المرتبات شأنها شأن معظم المهن في مصر، وبالتالي تضخيم لأزمة بالمطالب القديمة إلى المطالب الحالية ليس في صالح أحد.

وعظّم "صادق"، من ضرورة الاهتمام بمطالبات الأطباء الخاصة بحماية حقهم في الحياة مثل تزويدهم بمعدات الوقاية والحفاظ على صحتهم وغيرها من المطالب المشروعة، مشيرًا إلى أنَّ مصر تقدم التعليم الطبي مجانًا بجامعاتها فلا يدفع الطالب ما يدفع أطباء دول أخرى مثل أمريكا أو دولا أوروبية أخرى، ومع أن التعليم مدعم إلا أنه يؤهلهم ويجعلهم قادرين على العمل في الخارج.

وقررت وزارة الصحة إجراء تحليل روتيني كل 14 يومًا للمتعاملين مباشرة مع مرضى كورونا، فضلًا عن حصر الأطقم الطبية المحالة للمعاش منذ عامين، مع تخصيص مستشفى عزل للأطباء.