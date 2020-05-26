تعقيم مدن وقرى كفر الشيخ لمواجهة انتشار كورونا

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، وذلك لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من الفيروس، مشيرا إلى أنه وجه رؤساء المدن والقرى باستمرار التعقييم والرش وخاصة البؤر التي بها إصابات.

وأوضح محافظ الإقليم، أنه يجرى توسيع حملات الرش والتعقيم بالميادين والشوارع الرئيسية، فضلا عن شماركة المجتمع المدني برش القرى والشوارع المختلفة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، كما تقوم المديريات المختلفة كالطب البيطري والصحة والشباب والرياضة برش وتعقيم المنشآت الحكومية والمستشفيات والوحدات الصحية.

تابع نور الدين، انه يجرى تعقيم الديوان العام ودواوين الوحدات المحلية بصفة مستمرة، حفاظا على العاملين بها مع ارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة.