أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 27-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 27 مايو الحالي والتي تنوعت بين الطماطم والبطاطس والباذنجان والجزر والخيار على النحو التالي:

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 8 جنيهات.

الباذنجان

وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي لـ3 جنيهات.

الملوخية

سجل سعر كيلو جرام ملوخية 5 جنيهات.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي 20 جنيها.

الجزر

وصل سعر الجزر إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

البصل

بلغ سعر البصل الأحمر 10 جنيهات للكيلوجرام.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 6 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيها.

البطاطس

وصل سعر كيلوجرام البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.

الفاصوليا الخضراء

جاء سعر كيلوجرام الفاصوليا الخضراء بـ7 جنيهات.

الثوم

بلغ متوسط سعر كيلوجرام الثوم 25 جنيها.

الفلفل

متوسط سعر كيلوجرام الفلفل الرومي 7 جنيهات.

الفلفل الألوان

سعر كيلو الفلفل الألوان 30 جنيهًا.