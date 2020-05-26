"صحة كفر الشيخ" تشيد بصيدلي تطوع للعمل في عزل المدينة الجامعية

أشادت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، بالدكتور عبدالله السيد مصطفى، الصيدلي بوحدة ميت الديبة الصحية التابعة لإدارة قلين الصحية، لرغبته في التطوع والعمل في المدينة الجامعية بسخا، المخصصة كمستشفى عزل لعلاج مصابي كورنا.

ووجهت الشكر للصيدلي المتطوع للعمل مع زملائه الأطباء وجميع الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والمساهمة في علاج المرضي المصابين بالفيروس، مشيرة إلى أن جميع الأطقم الطبية تواصل عملها على أكمل وجه في مستشفيات العزل لعلاج المصابين، وتخفيف آلامهم وأوجاعهم.