حظك اليوم الأربعاء 27-5-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يطلب التميز في كل شيءٍ يفعله ابتداءً من عمله وانتهاءً بهواياته التي يمارسها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم اعمل في صمت وتجنب الفخر والزهو بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

التنافر بين القمر وزحل في منزلي الصحة يطالبك ألا تبدد جهودك وحاول أن توظفها فيما يعود عليك بالفائدة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.