حظك اليوم الأحد 24-5-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء بامتلاكه قدرة عالية على تحمل الضغوط والمتاعب، ودرجة عالية من المرونة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

من الأفضل أن تتحكم في انفعالاتك وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للأخرين.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.