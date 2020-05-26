مصدر بـ"الحج السعودية": ندعو دول العالم للتريث في تعاقدات هذا العالم

بعد إعلان المملكة العربية السعودية، اليوم، عودة الصلوات في المساجد باستثناء مكة المكرمة بداية من الأحد المقبل، أثيرت تساؤلات حول الموقف من فريضة الحج هذا العام، وحول إمكانية أن يلغى الحج هذا العام، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وتعليقًا على ذلك، قال مسؤول بوزارة الحج السعودية -تحفظ على ذكر اسمه- إنَّ "الموقف كما هو من الحج، ليس هناك أي تغيير".

وتابع في تصريحات لـ"الوطن": "ندعو إلى التريث والانتظار بشأن إبرام أي عقود للحج إلى أن يصدر أي بيان رسمي".

وكانت المملكة دعت من قبل إلى التريث فيما يتعلق بإبرام تعاقدات الحج بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن لم يصدّر قرار نهائي بعد بشأن الإلغاء أو عدم الإلغاء.