السياحة: ننتظر قرار السعودية بشأن الحج لإعلان الضوابط

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إنّ الوزارة تنتظر قرار المملكة العربية السعودية بشأن الحج هذا العام، لإعلان الضوابط المنظمة للحج السياحي.

وأضافت شلبي، لـ"الوطن"، أنّه حال قررت السعودية السماح للدول الإسلامية بإيفاد حجاجها هذا العام، فوزارة السياحة جاهزة لتنظيم الحصة الخاصة بها من حصة مصر من تأشيرات الحج التي ستقررها المملكة.

وأشارت إلى أنّ الوزارة فضلت التأني والتمهل في إعلان إجراءات الحج السياحي رغم الانتهاء من الضوابط من فترة ليست بالقصيرة لسببين، الأول عدم معرفة أسعار برامج الحج في ظل الظروف الحالية، ولكي لا تجمع الشركات مبالغ من المواطنين ثم بعد ذلك لا يكون هناك حج، فتحدث أزمة لتأخر رد قيمة البرامج للعملاء.

وتابعت أنّ المملكة العربية السعودية، قد تلجأ لإصدار ضوابط جديدة للحج هذا العام نظرا لظروف كورونا والخوف من التكدسات، تحدد بها أعداد الحجاج وأعمارهم والعدد الأقصى المسموح له بالتواجد في كل فندق، وأقصى عدد مسموح بتواجده في الحرمين المدني والمكي وفي المشاعر المقدسة بمني وعرفات.

وأوضحت شلبي أنّ ضوابط الحج السياحي ستكون جاهزة وفقا لأي ضوابط تقررها المملكة، وسيتم الإعلان عنها فورا ويبدأ التجهيز للموسم سريعا، فالسفر للحج سيبدأ في أقل من شهرين.

وأكدت شلبي أنّ الوزارة تتابع بشكل دوري اتصالات غرفة شركات السياحة المصرية مع الجهات السعودية المختلفة، لرد قيمة التأشيرات والخدمات الأخرى التي لم يتحصل عليها المواطنين المصريين الذين تم إلغاء سفرهم في فبراير الماضي، بسبب قرار السعودية بتعليق رحلات العمرة وإيقاف استصدار التأشيرات لأجل غير محدد، فضلا عن مبالغ حجوزات الفنادق خلال شهري شعبان ورمضان.

وحصة مصر من تأشيرات الحج تبلغ نحو 78 ألف تأشيرة حصة السياحة منها، تبلغ نحو 36 ألف تأشيرة.