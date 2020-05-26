إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص، اليوم، في حادث تصادم موتوسيكلين على طريق "بني عبيد – الدوار"، اليوم، أمام قرية إبراهيم عبدالهادي، وجرى نقلهم إلى مستشفى دكرنس العام للعلاج.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني عبيد، بتصادم موتوسيكلين أمام قرية إبراهيم عبدالهادي ووقوع مصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف وضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص بكدمات متفرقة بالجسم وجروح، ونقل المصابون إلى مستشفى بني عبيد التخصصي، وتحويل اثنين منهم إلى مستشفى دكرنس العام؛ لاستكمال الفحص والعلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.