لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية "موتوسيكل" على كوبري أسيوط، وجرى نقل المتوفي والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وموتوسيكل على كوبري قناطر أسيوط الجديدة دائرة المركز وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ ونجم عن الحادث مصرع شخص وإصابة آخر وجرى نقل المتوفي والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي وجرى رفع آثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.