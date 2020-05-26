ماجدة موريس: رنا رئيس وحسني شتا وتيام لمعوا في دراما رمضان 2020

قالت الناقدة الفنية ماجدة موريس، إن شهر رمضان دائمًا ما يكون بمثابة فرصة لظهور مجموعة من الوجوه الجديدة خلال الأعمال الدرامية، حيث يساهم في تعرف الجمهور عليها، ويعيد تقديم وجوه سبق لها المشاركة في أعمال سابقة، لكن لم تنل حظها من النجاح من قبل.

وأشارت "موريس"، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن دراما رمضان، تتميز بارتفاع نسب المشاهدة، وبالتالي يسعى الكل لحصد النجاح والتميز خلال هذا الشهر، مشيرة إلى أنه من بين الوجوه الجديدة التي لفتت الأنظار إليها، الفنانة الشابة رنا رئيس، التي جسدت دور ابنة غادة عادل وإياد نصار في مسلسل "ليالينا 80".

وأضافت "موريس"، هذه الفتاة ذات وجه رائع وملامحها معبرة، ونجحت في تجسيد دور بنت كفيفة، واعتمدت على أداء جمالي أثناء حديثها وبكاءها، وبالتالي "نورت" في المسلسل.

كذلك الفنان الشاب حسني شتا بالمسلسل نفسه، والذي جسد دور زوج ابنة صابرين، "الحقيقة لم يلفت انتباهي في أعماله السابقة، ولكن هذه المرة نجح بالفعل في أدائه، وفي معرفة الجمهور به"، حسبما ذكرت "موريس".

وقالت إن الوجه الجديد تيام قمر، في مسلسل "خيانة عهد"، كان أداؤه جيدًا، حيث جسد الصراع النفسي وتحولاته بسبب والدته عبير صبري، ووالده خالد سرحان.

وفي مسلسل "فلانتينو"، لمع أبناء عادل إمام الثلاثة هدى المفتي، ومحمد كيلاني، وطارق الإبياري، وقدموا أداءً جيدًا، بعكس أداء عمرو وهبة، الذي كان به نوعًا من الاستسهال.

وأوضحت "موريس"، أن الظهور في دراما رمضان، سلاحًا ذو حدين، إما أن يقدم فيها الوجه الجديد أداءً جيدًا ويتعرف الجمهور عليه، أو يمر مرور الكرام، حتى تأتي فرصة جديدة يحسن استخدامها بعد ذلك، مشددة على ضرورة التركيز على الأداء السلس بعيدًا عن "الأفورة" حتى يخطف الفنان الأنظار إليه بسبب موهبته وإتقانه، بدليل قيام الفنان دياب، بتقديم 3 مشاهد في عدد من مسلسلات رمضان، بعيدًا عن البطولة إلا أنه كان نجمًا بسبب روعة أداءه، وهو مافعلته أيضًا الفنانة سلوى عثمان، في مسلسلي "البرنس"، و"خيانة عهد"، وهي فنانة مخضرمة تعى تمامًا أهمية ظهورها في رمضان، ومن ثم لمعت بعدد من المشاهد المؤثرة.

وأشارت "موريس"، إلى مسلسل "لما كنا صغيرين"، وأداء الفنان نبيل عيسى، "للأسف فنان جيد، ولكن بيظهر ويختفي فترة طويلة"، كذلك الفنانة الشابة التي جسدت دور "مي" مديرة مكتب محمود حميدة، كان أداءها جيدًا وقدمت تنوعًا دراميًا في كثير من المشاهد، وفي مسلسل "الفتوة"، قدمت مها نصار، أداءًا هائلًا، ولديها سلاسة في العمل "منورة وحلوة جدًا"، و هو مافعله أحمد خالد صالح، حيث ظهر بشكل جديد ومتطور عن السابق.