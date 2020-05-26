بينها الاختيار.. علي ربيع ومصطفى خاطر: تابعنا 4 مسلسلات خلال رمضان

أكد الفنان علي ربيع، أنه كان يتابع أكثر من مسلسل خلال رمضان الحالي، موضحا أنه كان يتابع الاختيار للنجم أمير كرارة، البرنس لمحمد رمضان ومحمد سامي، لافتا إلى أن مسلسل البرنس كان يقدم فكرة مميزة.

وأضاف "ربيع"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، ويقدمه الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد، أنه كان يتابع المسلسلات الكوميدية بشكل عام.

من جانبه قال مصطفى خاطر، إنه كان يتابع مسلسل الاختيار والنهاية والبرنس و2 فى الصندوق، مضيفا أن مسلسل الاختيار خارج المنافسة، وكان جسمه يقشعر وقت مشاهدة المسلسل، معلقًا "الاختيار كان يخض".