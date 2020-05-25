"البدلة الحمراء".. محور نهاية مسلسلات رمضان 2020

بعد مرور 30 حلقة من العرض المستمر لدراما رمضان 2020، تنافس خلالها 25 عملاً دراميًا قدمتها الشاشة المصرية، تفاعل المصريون عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع البحث الشهيرة بأحداث هذه الأعمال.

وجاءت النهايات لبعض المسلسلات متشابهة، حيث قرر عدد كبير من مؤلفي دراما رمضان، أن تنتهي أحداث مسلسلاتهم بأحداث مأساوية مابين تنفيذ حكم الإعدام شنقا، ومابين القتل والانتقام.

لما كنا صغيرين

كتب المؤلف أيمن سلامة نهاية مأساوية لمعظم شخصيات مسلسل "لما كنا صغيرين"، من خلال مقتل "نهى" نسرين أمين، ومن بعدها قتل "سليم" خالد النبوي، وأيضا "وائل" كريم قاسم، لتنتهي الحلقة الـ 30 بإعدام بطلة العمل "دنيا" ريهام حجاج لارتكابها كل هذه الجرائم.

خيانة عهد

الأمر ذاته الذى صنعه المخرج سامح عبد العزيز من خلال مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، حيث قرر أن تكون نهاية شخصية "مروان" خالد سرحان الإعدام شنقاً، وذلك بتهمة قتل زوجته عبير صبري، حيث أرسلت يسرا فيديو قتله لها للنيابة بعد أن تأكدت أنه السبب وراء قتل ابنها الوحيد، كما قرر المخرج محمد سامي أن يكون مصير الشر الإعدام شنقاً.

البرنس

وانتقلت أحداث الإعدام لشخصية "فتحي" التى جسدها الفنان أحمد زاهر ضمن أحداث مسلسل "البرنس" بسبب قتله لزوجته.

الاختيار

أما مخرج مسلسل "الاختيار"، استطاع أن يخطف الأنظار إليه فى الحلقات الـ3 الأخيرة، بعرض اعترافات الإرهابي هشام عشماوي وتنفيذ فيه حكم الإعدام، بعد ارتكابه للجرائم الإرهابية بالإضافة إلي تمثيل معركة البرث بكل تفاصيلها والتى استشهد فيها البطل أحمد منسي، والذي يجسده الفنان أمير كرارة، والاستعانة بكل من شارك فى محاربة الإرهاب من الجيش والشرطة من خلال عرض فيديوهات قصيرة خلال الحلقة الأخيرة.