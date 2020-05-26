"ضبط منة ومازن ومواجهتهما بالفيديوهات".. القصة الكاملة لفتاة التيك توك

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، القصة الكاملة لضبط فتاة التيك توك "منة عبد العزيز"، وصديقها "مازن إبراهيم"، من قبل أجهزة الأمن فى الجيزة، حيث تم اقتياد الفتاة وصديقها، ومثول الاثنين أمام جهات التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأضافت المصادر أنه تم عرض الفيديو الخاص بالفتاة التى ظهرت فيه قبل 4 أيام وهي تتحدث عن تعرضها لواقعة اغتصاب من قبل شخص يدعى "مازن" وهو أحد أصدقائها، بعد أن استدرجها وتعدى عليها هو وآخرون.. وتم مواجهة الفتاة بالفيديو.

وشرحت المصادر أنه تم عرض الفيديو الخاص بالاعتذار والتي ظهرت فيه الفتاة وأكدت أنها لم تتعرض للاغتصاب، وأن الواقعة كانت "دعابة"، وتربطها علاقة صداقة قوية بصديقها "مازن". وتم تحريز تلك الفيديوهات لتقديمها لجهات التحقيق.

كما تم مناقشة الشاب الذي زعمت الفتاة أنه اغتصابها بمساعدة آخرين، ويدعي "مازن"، وتم عرض الفيديو الخاص الذي ظهر فيه، وأنكر ما تردد على لسان صديقته "منة"، وأيضا تم عرض صور لهما أثناء وجودها مع بعضهما، وتحفظت القوات على الفيديو والصور لعرضهما على جهات التحقيق المختصة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الشاب "مازن" هو والفتاة "منة"، وكشفت مصادر أمنية مطلعة على التحقيقات، أنه تم فحص الفيديوهات الخاصة بالفتاة التى تحمل تحريضا على الفسق، وأيضا فحص اتهام الفتاة لصديقها باغتصابها.

وأضافت المصادر، أنّه خلال الـ 4 أيام الماضية، حددت القوات هوية الشاب ومحل إقامته ومكان بث الفيديوهات، وتم استئذان النيابة العامة لضبطه، وألقت القوات القبض عليه.

وروت منة، وهي من مشاهير تطبيق تيك توك، أنّ هناك شابا يدعى مازن، اغتصبها وضربها ثم صور الواقعة بمساعدة 3 فتيات.

وأضافت منة أنّها تعرضت للإيذاء في جسدها، وأنّ مازن والفتيات الـ3 صوروها في أوضاع سيئة وحلقوا شعرها، وأكدت أنّها قررت فضحهم وتصوير فيديو لكشفهم، مُطالبة بالقبض عليهم ومعاقبتهم.