روسيا اليوم: الدفعة الأولى من عربات السكة الحديد المتطورة في طريقها لمصر

أعلن مصنع "تفير" الروسي لصناعة عربات القطارات، اليوم، أن الدفعة الأولى من عربات السكك الحديدية المتطورة في طريقها إلى مصر، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح المصنع في بيان له، اليوم، أنه تم تصنيع العربات الجديدة وفقا لصفقة تم عقدها بين "ترانس ماش هولدينغ" والسكك الحديدية الوطنية المصرية في نهاية سبتمبر 2018.

ونصت الاتفاقية على تصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب من موديلات مختلفة من الفئات 1 و2 و3، ويلعب مصنع "تفير" الدور الرئيسي في تنفيذ هذا العقد.

وأشار المصنع إلى أنه تم تصميم العربات لحمل 88 راكبا، بالإضافة إلى تطويرها وفقا للمواصفات الفنية للعميل خصيصا لسكك حديد مصر.

وأوضح المصنع، أنه سيتم نقل العربات إلى مصر عن طريق البحر، من ميناء سان بطرسبورج، حيث سيتم تحميلها على متن سفينة وإرسالها إلى الإسكندرية، وسيستغرق التسليم حوالي شهر.

وأشار المصنع، إلى أنه لأول مرة في تاريخه، يتم تنفيذ عقد واسع النطاق لتوريد عربات ركاب بمقياس 1435 ملم إلى دول أجنبية بعيدة، حيث أنه من المقرر الانتهاء من عمليات التسليم في عام 2023.