الوادي الجديد تعلن إعادة تشغيل رحلات الطيران إلى القاهرة

أعلنت محافظة الوادي الجديد، إعادة تشغيل رحلات الطيران الإقليمية بين الوادي الجديد والقاهرة، حيث تقلع رحلة طائرة الخدمات البترولية "القاهرة - الخارجة"، يوم الأحد 31 مايو، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من قبل المحافظة والشركة، حفاظا على سلامة الركاب.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة أعلنت مطلع يناير الماضي مواعيد رحلات الطيران من مطار القاهرة إلى مطار الخارجة الجوي والعودة بواقع 3 رحلات أسبوعيا، بعد إضافة رحلة ثالثة لتكون أيام التشغيل هي الأحد والاثنين والخميس.