 الاتحاد الأوروبي: سنفكر في إجراءات إذا ضمت إسرائيل جزءً من أراضي الضفة

عبَّر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تصميمه على العمل من أجل منع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت تصريحات رئيس الدبلوماسية الأوروبية أثناء لقاء عبر الفيديو، أجاب خلاله عن أسئلة وجهها له نواب من لجنتي الدفاع والأمن في البرلمان الأوروبي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال بوريل: "إذا حدث الضم، وسنفعل كل ما بوسعنا كي لا يحدث، يجب علينا التفكير في الإجراءات اللازم اتخاذها"، داعيا إلى عدم التكهن بما سيحصل في المستقبل.

"بوريل": التكتل الموحد لا يزال يؤمن بأن حل الدولتين هو طريق تسوية الصراع

أما بشأن خطوات بروكسل حيال عملية الضم المحتملة، فقد أكد بوريل للنواب الأوروبيين، أن 25 دولة من الدول الأعضاء وافقت على الإعلان الأوروبي الأخير، الذي يعتبر أن إسرائيل ستكون مخالفة للقانون الدولي ولالتزاماتها، لو قامت بالفعل بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأشار بوريل إلى معارضة كل من المجر والنمسا للموقف الأوروبي، مضيفا: "على أي حال لدينا أغلبية تؤيد هذا الموقف".

وختم تعليقه بالتأكيد أن التكتل الموحد "لا يزال يؤمن بأن حل الدولتين هو الطريق المناسب لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل، ميكي زوهار، أن إجراءات "تشريع" عملية فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات في الضفة الغربية، ستبدأ مطلع شهر يوليو المقبل.