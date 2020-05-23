ماليزيا تدين خطط إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة

أدانت ماليزيا بشدة خطط إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت وزارة الخارجية الماليزية - في بيان أوردته وكالة أنباء "برناما" الماليزية، اليوم - هذه الخطط بأنها خطوة أحادية الجانب التي تنتهك بوضوح القوانين الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة 1949 وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن رقم 2334 (2016).

وقالت الخارجية الماليزية، إن هذا الضم بالتأكيد ينتهك المعايير المرجعية دولياً لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بما فيها اتفاقية أوسلو 1993 و1995، وإن تطبيق هذه الخطط يثير تساؤلات حول التزام إسرائيل بالتوصل إلى حل سلمي عبر المفاوضات مع الفلسطينيين، مشددة على أنه قد يقوض أي جهود لإيجاد حلول السلام التي يتم التفاوض عليها دولياً بمعنى حل الدولتين.

وأكدت الوزارة الماليزية، أن ماليزيا تقف جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني في التنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته، داعية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تعجيل اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخطط.

وجددت الوزارة الماليزية، دعم بلادها التام وموقفها الثابت من إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتكاملة الأراضي ومنزوعة السلاح وفق حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أراض فلسطينية معترف بها دولياً، وقد احتلتها إسرائيل بشكل غير قانوني حتى الآن، ووصل عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، نهاية 2019، إلى نحو 150 مستوطنة، و128 بؤرة استيطانية، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة، وحتّى مطلع عام 2019، بلغ عدد مستوطني الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس نحو 670 ألف مستوطن.