قرارات رئاسية بتعيين مندوبين بقضايا الدولة والنيابة العامة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة قرارات جمهورية، بشأن تعيينات مندوبين مساعدين في مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وتعيين معاونين النيابة الإدارية وتعيين بمحاكم الاستئناف، وتعيين بعض القضاة للعمل بالنيابة العامة لدى محكمة النقض طوال الوقت لمدة سنة.

كما شملت القرارات تعديل أقدمية عدد من المستشارين بهيئة قضايا الدولة، وترقية رئيس نيابة إدارية إلي درجة وكيل عام.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرارات.

للاطلاع على تعيينات مندوبين مساعدين في مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية ومحاكم الاستئناف اضغط هنا.

للاطلاع على قرارات تعديل أقدمية عدد من المستشارين بهيئة قضايا الدولة اضعط هنا.

للاطلاع على قرار ترقية رئيس نيابة إدارية إلي درجة وكيل عام اضغط هنا.