بـ9 مليارات دولار.. الرئيس الفرنسي يعلن خطة لإنقاذ قطاع السيارات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، خطة بقيمة 8 مليارات يورو "8.87 مليارات دولار"، لتعزيز قطاع السيارات الذي تضرر بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال ماكرون، في كلمة تليفزيونية، إن الحكومة كانت مستعدة للاستثمار بشكل كبير مع منتجي السيارات الرئيسيين "رينو" و"بيجو-سيتروين" اللذين يواجهان وضعا مأساويا بسبب تراجع مبيعات السيارات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن ثمة 400 ألف سيارة لم تبع حاليا، وقد يرتفع هذا الرقم إلى 500 ألف في يونيو المقبل، متعهدا بالاستثمار في إنتاج مركبات "نظيفة" (صديقة للبيئة) وجعل فرنسا المركز العالمي لإنتاج السيارات الكهربائية.

ماكرون يكشف عن حوافز لمستهلكي السيارات الخاصة والتجارية تتراوح بين 5000 و7000 يورو

وكشف ماكرون، عن حوافز لمستهلكي السيارات الخاصة والتجارية تتراوح بين 5000 و7000 يورو "5484 - 7678 دولارا" لشراء سيارات جديدة صديقة للبيئة، مشيرا الى تخصيص مبلغ مليار يورو "1.10 مليار دولار" من أموال الدولة لزيادة الاستهلاك في هذا المجال.

وسيجرى استثمار مئات الملايين من الدولارات في عمليات الابتكار والبحث وتحديث خطوط الإنتاج، وبحسب الخطة ستشجع الحكومة الفرنسية جهود إعادة خطوط إنتاج السيارات إلى فرنسا من مختلف المواقع في جميع أنحاء العالم.

كان الرئيس الفرنسي التقى في وقت سابق اليوم كبار المسؤولين في شركتي "رينو" و"بيجو-سيتروين"؛ لمناقشة كيفية القيام بذلك، وخلال اللقاء تعهد الرئيس الفرنسي بحماية الانتاج والوظائف في فرنسا، قائلا انه حصل بالفعل على وعود من عملاقي صناعة السيارات الفرنسيين بالشروع في التركيز على إنتاج السيارات ومحركاتها داخل البلاد وليس الخارج.